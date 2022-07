Zwei Motorradfahrer aus dem Landkreis sind nach Stürzen mit Verletzungen im Krankenhaus gelandet. Eine 20-jährige Kirchheimerin geriet am Samstag gegen 13.50 Uhr laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit im Bereich Sudelfeld in einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Die Bikerin wurde mit unbekannten Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der andere Beteiligte erlitt leichte Verletzungen. Heftiger erwischte es dagegen einen 54-Jährigen aus dem Landkreis, der am Freitag gegen 17.10 Uhr auf der B471 von Garching kommend in Richtung Ismaning auf einen Kleinwagen auffuhr, dessen Fahrerin im stockenden Berufsverkehr hatte bremsen müssen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich der Polizei zufolge "schwere Verletzungen" zu.