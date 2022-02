Eine betrunkene 22-Jährige hat am frühen Mittwochmorgen in Garching mit dem Auto eine Verkehrsinsel überfahren und eine Ampel gerammt. Nach Angaben der Polizei wollte die junge Frau aus dem Landkreis Cham gegen 5.50 Uhr auf der Schleißheimer Straße die Kreuzung mit der Maier-Leibnitz-Straße überqueren. Dabei übersah sie offenbar die Verkehrsinsel, kam von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen den Ampelmast sowie ein Verkehrszeichen. Die 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Gespräch mit der 22-Jährigen fiel den Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, Alkoholgeruch auf. Freiwillige Tests bestätigten, dass die junge Frau betrunken war, weshalb sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Das Auto musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen die 22-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.