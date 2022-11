Bei einer Razzia in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben Polizisten größere Mengen Drogen sichergestellt. Nach Angaben des Münchner Polizeipräsidiums hatte das Rauschgiftdezernat Hinweise darauf, dass ein 33-Jähriger aus der Gemeinde mit Betäubungsmitteln handelt. Es erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Tatsächlich fanden die Drogenfahnder am vergangenen Freitag um die Mittagszeit im Zimmer des Mannes an der Bahnhofstraße unter anderem 150 Gramm Amphetamin und 40 Gramm Kokain sowie verschiedene andere Drogen in mehreren Verstecken. Der 33-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.