Ein 14-Jähriger hat gegen die Mutter seiner gleichaltrigen Freundin derart konkrete Drohungen ausgesprochen, dass die Polizei in Haar eine Fahndung mit großem Aufgebot für angezeigt hielt. Erst hatte sich der Jugendliche mit der 33-Jährigen gestritten, dann am Donnerstagnachmittag über einen Messenger-Dienst Dinge angekündigt, welche die derart Bedrohte veranlassten, die Polizei einzuschalten. Laut Polizeibericht lief ein Einsatz an, an dem sich mehr als zehn Streifenwagenbesatzungen beteiligten. Die Aktion ging über mehrere Stunden. Schließlich trafen Beamte der Polizeiinspektion Haar den 14-Jährigen am Ort an. Er wurde daraufhin vernommen. Weil sich keine Erkenntnisse für eine tatsächliche Gefährdung der 33-jährigen Mutter seiner Freundin ergeben hätten, habe man den Jungen schließlich entlassen, heißt es von der Polizei. Der Jugendliche wurde unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25 der Münchner Polizei, das unter anderem für Bedrohungen zuständig ist.