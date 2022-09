Das hätte böse ins Auge gehen können: Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen haben in der Nacht zum Freitag auf der A8 bei Brunnthal den Fahrer eines VW-Transporters gestoppt, der volltrunken und ohne Licht in Richtung München unterwegs war. Der Wagen fiel auf, weil er unbeleuchtet und auch auffällig langsam auf der Autobahn fuhr. Eine Streife leitete das Fahrzeug daraufhin an der Anschlussstelle Hofolding von der Autobahn. Bei der Kontrolle fiel laut Bericht schnell ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 35-jährigen Fahrer auf, der aus dem Münchner Umland stammt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. Woher der Mann gerade kam und warum er so stark angetrunken war, konnten die Beamten nicht herausfinden. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde eingezogen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.