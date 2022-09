Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Mitarbeiter eines Kfz-Händlers in Ottobrunn mit einem Teppichmesser angegriffen und am Bein verletzt. Daraufhin ergriff der Mann, der als kleines Tattoo unter dem rechten Auge einen nicht Stern trägt, die Flucht und wird seitdem von der Polizei gesucht. Zu der Tat kam es, als der spätere Angreifer gegen 16 Uhr am Hintereingang des Unternehmens auftauchte und dort bekundete, einkaufen zu wollen. Der 28-jährige Mitarbeiter wies ihn ab, worauf es zum Streit kam, der in den Stich in den Oberschenkel mündete. Der 28-Jährige konnte das Messer ergreifen und warf es weg, woraufhin die Täter in Richtung der nahen Staatsstraße 2078 flüchtete. Der leicht Verletzte wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Stern-Tattoo unterm Auge, der gebrochen Deutsch spricht. Er trug zur Tatzeit eine beige Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli und hat einen schwarzen Kinn- und Oberlippenbart. Wer im Bereich Siemensstraße, Daimerstraße und Unterhachinger Straße Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.