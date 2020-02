Zweite Bürgermeisterin Katharina Dworzak schlüpft am Aschermittwoch in die Rolle von Prof. Dr. psych. neuro. Kade.

Katharina Dworzak arbeitet sich in Haar an der Konkurrenz ab

Die rhetorische Keule wird von der SPD beim politischen Aschermittwoch in Haar mit kabarettistischer Finesse geschwungen. Statt eines derben politischen Schlagabtauschs stellt Haars Zweite Bürgermeisterin Katharina Dworzak in ihrer Rolle als "Prof. Dr. psych. neuro. Kade" bissige Diagnosen und nimmt die örtliche Kommunalpolitik mit psychologischen Analysen aufs Korn.

Dass auch der subtile Angriff auf politische Gegner sitzt, zeigte sich diesmal, als Dworzak das politische Jahr vorüberziehen ließ: So habe die CSU mit ihrem Antrag auf eine begrünte Fassade des geplanten Hochhauses an der Münchner Straße den Eindruck erweckt, sich das Krankheitsbild einer "multiplen Persönlichkeit" zugelegt zu haben. Der Vergleich zu einem begrünten Hochhaus in Sydney, das die CSU "als Anpassung des Gebäudes an den sich abzeichnenden Klimawandel" vorgeschlagen habe, sei abwegig und am Ende hätte die CSU über ihre eigenen Einwände mit sich selbst beraten - aus ärztlicher Sicht ein deutliches "Zeichen einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung". Diese sei zum Glück "nicht pathologisch", denn als es darum ging, den Klimanotstand in Haar auszurufen, habe die CSU sich überraschend wiedergefunden. Der Einwand, dass sich in Notstandsgebieten keine Firmen ansiedeln würden, sei entlarvend: Da hätten sich die Parteimitglieder plötzlich doch daran erinnert, "dass sie ja die CSU bilden und nur kurz zweckgebunden grüneln", stellte Dworzak alias "Professor Kade" unter lautem Beifall ihrer Genossen fest. Zum traditionellen Fischgericht und Kabarett lachte es sich gut auf Kosten anderer - der Bürgersaal war mit rund 120 Menschen voll besetzt.

"Es ist Wahljahr, und wir haben so viel Auswahl wie noch nie", läutete Professor Kade das allgegenwärtige Thema der anstehenden Kommunalwahlen ein. Während dem ehemaligen Bürgermeister Helmut Dworzak nie mehr als ein Herausforderer entgegengetreten sei, müsse die amtierende Bürgermeisterin Gabriele Müller gleich mit drei Herausforderern um den Einzug ins Rathaus ringen. "Drei männliche Akademiker mit Doktortitel", stellte die Rednerin fest. In der SPD sei man aber froh, dass die Amtsinhaberin nicht auf die Idee gekommen sei, "sich einen Doktorgrad zu kaufen, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen", denn langfristig gehe das meist schief. Ihre akademischen Grade würden den Bürgermeisteranwärtern ohnehin wenig helfen, wenn sie keine Themen für ihren Wahlkampf fänden. Denn die Lebensqualität in der seit Jahrzehnten von der SPD regierten Gemeinde sei hoch und biete ohnehin wenig Raum für realistische Verbesserungen.

Natürlich könne man das Blaue vom Himmel versprechen, wenn man keine politische Verantwortung trage, aber realistisch sei der Bau einer Straßenbahn von Haar nach München, wie sie Ulrich Leiner (Grüne) vorschlage, ebenso wenig wie die Forderung von Andreas Bukowski (CSU), der den Erhalt der Grünfläche auf dem Schulcampus in Gronsdorf ins Spiel gebracht habe. Das Grundstück gehöre der Stadt München, die einen Teil der Fläche zur Wohnbebauung nutzen werde. Es sprenge den finanziellen Rahmen der Gemeinde, das Grundstück zu kaufen, um es dann grün zu lassen.