Unternehmensberater Anselm Bilgri rät zu mehr Gelassenheit, in der Wirtschaft, aber auch in der Politik.

Der ehemalige Benediktinerpater Anselm Bilgri schlägt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eher leise Töne an

Die politischen Aschermittwochsveranstaltungen der Parteien sind zuweilen lustig, kreativ und immer mit einer gewissen Spitzzüngigkeit gegenüber dem politischen Gegner versehen. Wenn in Passau der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder zum Rundumschlag ausholt, wird sowohl nach rechts als auch nach links ausgeteilt und mit Wortspielen und Karikaturen auf den aktuellen Wahlkampf eingegangen.

Leisere und vor allem versöhnlichere Töne waren stattdessen am Mittwochabend bei der CSU in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu vernehmen. Der Ortsverband hatte zu seinem politischen Aschermittwoch Anselm Bilgri geladen. Der ehemalige Pater und jetzige Unternehmensberater hielt einen Vortrag über Werteorientierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Zu Fisch und Bier erzählte Bilgri anhand von zahlreichen Anekdoten aus seinem eigenen Leben von Generationenkonflikten, vom viel propagierten Werteverfall und dem Christentum in der Politik.

Fehlende Moral sei vor allem 2008 während der Wirtschaftskrise wahrgenommen geworden, als Vorstandsvorsitzende der großen Banken ihre "Bodenhaftung verloren" hätten. Aber auch der Wertewandel als Folge der 1968er-Bewegung, so der ehemalige Benediktinermönch aus dem Kloster Andechs, werde immer wieder als historischer Einschnitt empfunden. Doch die Rebellion der Jungen gegen die Alten sei so alt wie die Menschheit. Die Ablehnung der "traditionellen Pflichtwerte" wie Autorität und Konservatismus prägte auch die jüngere Generation. Dementsprechend verlören Sitten und Brauchtum weiter an Bedeutung. Die Zuhörer im Restaurant "Feuer & Stein" nickten zustimmend.

Die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft bringe auch für Parteien eine Herausforderung, ergänzte Bilgri. "Viele Menschen wollen sich heute nicht mehr binden, sei es auf der Arbeit oder im Verein." Mit der Möglichkeit zur Wahl käme auch die Last der Entscheidung, vor der heute viele Individualisten stehen würden.

An dieser Stelle müsste auch der Arbeitgeber auf die Forderung der jungen Generation nach sinnstiftender Arbeit eingehen. "Wer nur den Gewinn im Auge hat, verliert den Blick für die Menschen, die schlussendlich den Erfolg ausmachen", erklärte Bilgri. Und zu guter Letzt sei da noch die Gelassenheit, die der "modernen Empörungsgesellschaft" fehle und auch im Wahlkampf ab und zu gut tun würde.

Der CSU-Bürgermeisterkandidat Roland Spingler übernahm es, zur Kommunalpolitik überzuleiten. Was er nun von diesem doch sehr nachdenklich stimmenden Abend mitnehme? "Man muss gerade im Wahlkampf immer wieder zur Ruhe kommen und gelassen sein, weil man einfach nicht alle Stimmen holen kann." Er wünsche sich einen fairen Wahlkampf, da man schlussendlich auch wieder zusammenarbeiten müsse.