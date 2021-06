Von Bernhard Lohr

Unterschleißheim - Sie haben es sich nicht leicht gemacht. Sie haben beraten, abgewogen und schließlich den Ältestenrat des Stadtrats mit der Frage befasst, wie viel Digitalisierung die Sitzungen des Stadtrats vertragen. Am Ende setzten sich die Skeptiker durch, obwohl sogar der Ältestenrat sich zumindest hat vorstellen können, sogenannte Hybridsitzungen zu ermöglichen. Also Sitzungen, bei denen die Stadträte von zuhause aus mitwirken, weil sie krank sind oder befürchten, sich in der Corona-Pandemie anzustecken. Doch dafür fand sich ebenso keine ausreichende Mehrheit wie für den weiterreichenden Vorschlag, die Sitzungen live gleich ganz im Internet zu übertragen.

In Unterschleißheim ist es nicht anders als in anderen Kommunen. Nur selten verirren sich Bürger in den Sitzungssaal, um zu verfolgen, was die Stadträte beraten und beschließen. Dabei betrifft es oft viele Menschen ganz direkt; ob es nun um die Ausstattung von Schulen und Breitbandausbau oder Schülerbeförderung geht. Deshalb haben sich die Grünen und die FDP im Stadtrat zuletzt zusammengetan, um Stadträten - aber auch jedem Bürger - die Teilnahme von zuhause aus zu ermöglichen. Doch am Ende fehlte bei der entscheidenden Abstimmung eine Stimme für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit, um Hybrid-Sitzungen einzuführen. Gegen Stadtrats-Sitzungen als Livestream-Ereignis waren gar 23 von 29 Stadträten.

Dabei hatte der Ältestenrat nach intensiver Debatte einstimmig sogar empfohlen, wenigstens die Hybridsitzungen in einem begrenzten Zeitraum nur für den Stadtrat, also nicht für dessen Ausschüsse, auszuprobieren. Dennoch: Es gab Kritik von vielen Seiten. Friedrich Kiener (CSU) etwa missfiel, dass ausgerechnet für den Stadtrat als höchstem Gremium die Schwelle am niedrigsten sein sollte. Brigitte Weinzierl (CSU), die das Ältestenrat-Votum mitgetragen hatte, pochte zumindest auf eine klare Ansage, dass Stadträte, die bei nichtöffentlichen Sitzungen zuhause jemanden mithören ließen, sofort aus der Sitzung geworfen würden. Die SPD hatte ohnehin schon öfter bemängelt, die Debattenkultur könnte Schaden nehmen, wenn manche Stadträte von Zuhause nur zugeschaltet würden. Die Regelung sah vor, dass Stadträte Gründe für eine Online-Teilnahme hätten nennen und eine solche Fernsitzung auch zwei Stunden vorher hätten anmelden müssen. Doch bei einem Abstimmungsergebnis von nur 19 zu 10 Stimmen war das Thema dann ohnehin vom Tisch, weil die Zwei-Drittel-Mehrheit knapp verfehlt wurde.

Der Ältestenrat hatte empfohlen, vor einer Entscheidung über die Einführung von gestreamten Live-Sitzungen, Erfahrungen mit dem Hybridformat zu machen. Nachdem dieses abgelehnt worden war, war das obsolet. Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) warnte zudem vor leichtfertigem Umgang mit dem Streaming-Format. Würde man sogar noch eine abrufbare Version der Sitzung auf der Homepage einstellen, würden "Tür und Tor" für Manipulationen und für Shitstorms geöffnet. Brigitte Huber von den Grünen sprach dagegen von der Möglichkeit, "die Stadtratsarbeit einer breiten Bevölkerung transparent zu machen". Erfahrungen etwa in Pfaffenhofen an der Ilm belegten großes Interesse. Je nach Thema schalteten sich bis zu mehreren Hundert Personen zu. Manfred Riederle von der FDP schlug in dieselbe Kerbe und warb dafür, Menschen mit Behinderung durch den Livestream Teilhabe zu ermöglichen. Er sprach vom Grundsatz der Öffentlichkeit der Debatten und fand, dass es einer Stadt, die sich "Innovative Community Unterschleißheim" nenne, gut zu Gesicht stehen würde, sich technischen Neuerungen offen zu zeigen. Wenigstens befristet sollte man das ausprobieren, sagte er. Die skeptische Mehrheit erreichte er damit nicht.