Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Die Wahl eines neuen Vorstands der Kreis-CSU wird aller Voraussicht nach nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. Eigentlich hätte eine Kreisdelegiertenkonferenz der Christsozialen am vergangenen Samstag im Landgasthof Schmuck in Sauerlach den Bundestagsabgeordneten Florian Hahn als Kreisvorsitzenden im Amt bestätigen sollen. Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen hatte Hahn die Versammlung, zu der 160 Delegierte geladen waren, gewissermaßen in letzter Minute am Freitag abgesagt. "Ich glaube, dass wir die Wahl im nächsten Jahr machen werden. Wir haben uns auch rechtlichen Rat eingeholt und sind uns sicher, dass wir die Wahl schieben können", sagt Hahn. "Die Sorge um die Gesundheit der Delegierten war uns wichtiger."

Hahn begründet die Absage auch mit der Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern durch die Staatsregierung. Noch vergangene Woche hatte der Kreisvorsitzende erklärt, die Wahl, die turnusgemäß alle zwei Jahre stattzufinden hat, müsse zwingend noch bis Ende des Jahres abgehalten werden, um die Handlungsfähigkeit der Kreis-CSU aufrecht zu erhalten. Zuletzt war der Putzbrunner im Frühjahr 2019 im Amt bestätigt worden. Nun wird der Vorstand kommissarisch weiter agieren, was aus Sicht des Kreisschatzmeisters Volker Rhein auch kein Problem darstellt. "Wir bleiben handlungsfähig. Ich habe die Kontovollmachten und werde auch bis Ende März ganz normal meinen Rechenschaftsbericht fertigstellen", so der Ottobrunner Rhein. Annette Reiter-Schumann, Pressesprecherin der Kreis-CSU, ergänzt, der Kreisverband höre ja nicht auf zu existieren, alle Geschäfte könnten ordnungsgemäß weiter geführt werden.

Die Absage der Kreisdelegiertenkonferenz hat offensichtlich auch damit zu tun, dass die vierte Corona-Welle an dem Kreisverband nicht spurlos vorüber geht. Wie ein Parteimitglied, das namentlich nicht genannt werden will, der SZ sagte, gibt es innerhalb der Kreis-CSU mindestens einen Corona-Fall, mehrere Mitglieder der Kreistagsfraktion befänden sich in häuslicher Quarantäne. Auch diese Entwicklung habe dazu geführt, die Kreisdelegiertenkonferenz auf unbestimmte Zeit abzusagen. Auch sei der interne Druck, auf die Veranstaltung angesichts der pandemischen Lage zu verzichten, zuletzt gewachsen. "Es war richtig, die Reißleine zu ziehen", sagt das Parteimitglied.

Einen digitalen Parteitag zur Wahl eines neuen Vorstands, wie ihn etwa die SPD bei der Nominierung ihrer Direktkandidatin Bela Bach für die Bundestagswahl abgehalten hat, schließt der Kreisvorsitzende Hahn aus und verweist dabei auf rechtliche Bedenken.

Vor der Absage der Kreisdelegiertenkonferenz gab es Diskussionen darüber, dass Hahn zunächst nur Gäste und auch Pressevertreter von der Veranstaltung ausgeladen hatte, um, wie er sagte, Kontakte weiter zu reduzieren. Dies sei eine unglückliche Entscheidung gewesen, sagt das CSU-Mitglied. Auf zwei oder drei zusätzliche Teilnehmer seitens der Presse wäre es nicht angekommen, die Ausladung habe keinen guten Eindruck hinterlassen, kritisiert das Mitglied.