Robin Hertscheck bietet in seinem Supermarkt in Neubiberg Kräuter und Salat aus eigenem Anbau an. Demnächst eröffnet er nebenan den ersten Unverpackt-Laden im Landkreis München

Schon beim Betreten des Supermarkts am S-Bahnhof Neubiberg merkt man: Das ist kein gewöhnliches Lebensmittelgeschäft. Obst und Gemüse liegen in Holzkisten aus, mit einer Handpresse kann man sich Orangensaft zubereiten, eine Tafel am Eingang kündigt den verpackungsfreien Donnerstag an. Inhaber Robin Hertscheck setzt auf Nachhaltigkeit und will nicht mit der Masse gehen. Dementsprechend hat er mit seinem jungen Team den Laden gestaltet und plant ständig neue umweltfreundliche Angebote. Ende Januar oder Anfang Februar wird er in einem Raum neben dem Supermarkt einen sogenannten Unverpackt-Laden eröffnen. Es ist das erste als solches ausgewiesene Geschäft im Landkreis München.

Hier eine alte Kommode mit handgeschöpften Seifen und natürlichen Zahnbürsten, da ein Regal mit Honig aus der Region und Fotos zur Imkerarbeit. Bei all den liebevollen und klimabewussten Kleinigkeiten im Markt kommt schnell die Frage auf: Woher kommt die Motivation dazu? Von weit her, wie man erfährt. Vor drei Jahren hat der heute 32-Jährige eine Auszeit in Kenia genommen und dort Kinder in Mathematik, Sport und Musik unterrichtet. Infolge seiner Erlebnisse rief er schließlich ein Projekt zur Unterstützung dortiger Familien ins Leben. Unter anderem baute er mit den Menschen Hochbeete, alles unter dem Aspekt "Hilfe zur Selbsthilfe".

Detailansicht öffnen Robin Hertscheck richtet in Neubiberg gerade einen Unverpackt-Laden ein. (Foto: Claus Schunk)

Andererseits hat Hertscheck aus Kenia auch viel mitgenommen. Zum Beispiel, dass weniger oft mehr ist. "Die Menschen dort haben so wenig und sind glücklich, und wir haben alles und sind unglücklich." Und die Idee der Selbstversorgung brachte er ebenfalls mit. "Das wollen wir mit unserem Markt auch umsetzen - sich irgendwann selbst zu versorgen", sagt er. Ein Schritt dorthin ist auch der geplante Unverpackt-Laden, der vormittags auch als Seminarraum für Kindergärten und Schulen dienen soll. Hertscheck und sein Team gestalten auf den 156 Quadratmetern alles selbst. Holzkisten dienen bereits als Regale, den Boden haben Kindergartenkinder mit Farbe gestaltet, die Wände sollen noch mit Graffiti verschönert werden.

"Der Laden soll eine Ergänzung zu unserem Supermarkt sein oder umgekehrt", sagt der Geschäftsinhaber. Heißt: Erst deckt man sich im Unverpackt-Laden ein. Was man dort nicht bekommt, kauft man im Supermarkt. Konkret will Hertscheck lose "die Basics anbieten, die man braucht, um alles abzudecken": Getreide, Reis, Mehl, das man selbst mahlen kann, Haferflocken, Tee bis hin zu Seifen sollen Kunden in mitgebrachten oder gegen Pfand ausgeliehenen Glas- oder Alubehältern abfüllen und kaufen können. Und zwar nur so viel, wie sie brauchen. Hertscheck erzählt von einer Kundin, die eine Packung Datteln gekauft hatte, von denen sie nur zehn benötigte, und den Rest deshalb in den "Fair-Teiler" legen wollte, ein Regal für übrig gebliebene Lebensmittel, aus dem man sich kostenlos bedienen kann.

Kaum Verpackung In der Stadt München gibt es schon einige Läden, die ihre Ware verpackungsfrei anbieten. Im Landkreis München gibt es einen ausgewiesenen Unverpackt-Laden nach Kenntnis des Landratsamtes, bei dem die Gewerbeaufsicht angesiedelt ist, dagegen bisher nicht. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, ohne Verpackung oder verpackungsarm einzukaufen. Landratsamtssprecherin Christina Walzner verweist auf Verkäufe ab Hof und Bioläden, die einen immer größer werdenden Teil ihrer Ware unverpackt anbieten. Sie nennt auch die zahlreichen Wochenmärkte in den Gemeinden. Eine Liste findet sich auch auf der Homepage des Landkreises, wenn man ins Suchfeld "Wochenmärkte" eingibt. Unter www.regionales-bayern.de/gutesausdemlandkreis-muenchen gibt es eine Übersicht über Produkte, die im Landkreis erzeugt werden. dabo

Noch mehr in Richtung Selbstversorgung weisen die hohen Glaskästen im Supermarkt und im künftigen Unverpackt-Laden. Hier wachsen Salate und Kräuter, die die Kunden frisch geerntet kaufen können. "Es geht darum: Was ist machbar, warum muss ich Kräuter aus Israel oder Marokko kaufen?", sagt Hertscheck. Er recherchierte und stieß auf die Glasregale der Berliner Firma Infarm. Während in Supermärkten in Berlin und anderen Städten diese Kästen schon eine Weile zu sehen sind, ist Hertscheck nach eigenen Angaben der erste, der sie in Bayern einführte. Die Kunden können zwölf Kräutersorten wie Thai-Basilikum, Blutampfer, Bergkoriander, Minze sowie Salate samt Wurzelballen kaufen. "Sie schmecken gut und halten länger", sagt Hertscheck. Tatsächlich: Das Basilikum beispielsweise trägt tiefgrüne, saftig aussehende Blätter. Die Pflanzen in den Glaskästen werden über nährstoffhaltiges Wasser versorgt, besondere Lampen simulieren die Sommerzeit von 6 bis 23 Uhr. Um die Pflege kümmert sich ein Gärtner, der auf einer App stets sehen kann, ob etwa der pH-Wert passt.

Was Hertscheck auch wichtig ist: das persönliche Verhältnis zu seinen Kunden und ein "gutes, lockeres Arbeitsklima" für die Mitarbeiter. Im Laden packt er mit an und räumt die Kürbisse ins Regal. Fast jeden Besucher des Supermarktes begrüßt er persönlich und per Du. "Grüß dich", hört man ihn oft sagen. Die Wünsche der Kunden kennt er auch, einem ruft er zu: "Ich hab' die Kaktusfeigen da." Hertscheck freut sich, mit all seinen Plänen rund um den Supermarkt in Neubiberg gelandet zu sein. "Neubiberg ist eine Fairtrade-Gemeinde, hier kann man solche Ideen auch umsetzen", sagt er.