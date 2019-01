29. Januar 2019, 22:00 Uhr Planung Rathaus-Tiefgarage bietet 96 Autos Platz

Was lange währt, wird endlich gut, heißt es gemeinhin. Ob das stimmt, werden die Neubiberger erst in einigen Jahren sehen. Monatelang stritt der Gemeinderat nach dem Bürgerentscheid für den Erhalt des Maibaumparkplatzes um die Zahl der Stellplätze in der neuen Rathaus-Tiefgarage. Jetzt hat das Gremium einstimmig entschieden: In der Tiefgarage sollen 96 Autos unterkommen.

Mit dieser Entscheidung kann den Architekten endlich der Auftrag zur Planung des neuen Bürgerzentrums erteilt und damit auch ein seit langem geforderter Projektsteuerer beauftragt werden. Die Plätze in der Tiefgarage werden rechnerisch verteilt auf die Rathausmitarbeiter (46) sowie die Mitarbeiter, Besucher und Mieter in Seniorenzentrum (13), Grundschule (24) und Haus für Weiterbildung (11). Auch die Mitarbeiter der Kinderkrippe werden dort Parkplätze erhalten. Besucher von Rathaus, Haus für Weiterbildung und Seniorenzentrum sollen auf dem Maibaumparkplatz parken.