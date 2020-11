Gleich zweimal sind am Mittwochmorgen in Planegg Autos mit Linienbussen zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr gegen 8 Uhr ein 58-Jähriger aus Weilheim mit seinem Wagen in der Kreuzwinkelstraße vor dem dortigen Alten- und Pflegeheim aus einer Parklücke und übersah offensichtlich einen MVV-Bus der Linie 260, der in Richtung S-Bahnhof unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand. Ein weiterer Zusammenstoß ereignete sich gegen 8.50 Uhr auf der Mathildenstraße. Dort fuhr ein ebenfalls 58-Jähriger aus Berchtesgaden mit seinem Auto gegen einen an der Bushaltestelle wartenden Linienbus. Auch hier blieb es bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen.