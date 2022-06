Von Annette Jäger, Planegg

Detailansicht öffnen Ivonne Wolter hat Deutschlands größte Camping-Community für Eltern gegründet. (Foto: Robert Haas)

Unterwegs sein heißt für Ivonne Wolter, zu zelten. Es ist für sie der Inbegriff von entspanntem Urlaub: barfuß laufen, keiner Kleiderordnung oder einem festen Plan folgen, mitten in der Natur sein, die Kinder sammeln Zapfen fürs Lagerfeuer und schnitzen Tiere aus gefundenen Hölzern. Noch mehr Spaß macht das mit anderen gemeinsam. Deshalb hat Wolter 2017 eine Facebook-Seite gegründet und nach anderen Eltern gesucht, die mit ihren Kindern zelten gehen. Sie hat einen Nerv getroffen. Aus der Seite "Zeltkinder - gemeinsam ist's leichter" ist die größte Facebook-Community für zeltende Eltern entstanden, sagt Wolter. Knapp 15 000 Abonnenten folgen den Inhalten, an die 6400 Mitglieder gehören zur aktiven Community, die Zelt-Erfahrungen austauscht und sich immer wieder in kleinen Gruppen zu gemeinsamen Zeltaktionen trifft, aktuell in den Pfingstferien in Possenhofen am Starnberger See.