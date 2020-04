Es gibt gute Nachrichten aus dem Evangelischen Alten- und Pflegeheim in Planegg: Zehn Bewohner sind nach einer Corona-Infektion wieder genesen. Das ergab eine zweite Reihentestung der 27 Bewohner, die bislang positiv auf das Coronavirus getesteten worden waren. Die Testergebnisse der anderen 17 Bewohner sind noch positiv. "Wir freuen uns über jedes negative Testergebnis", sagt Dirk Spohd, Geschäftsführer der "Hilfe im Alter", dem Träger des Heims. Insgesamt sieben hochbetagte Bewohner sind in Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben.

Nach wie vor angespannt sei jedoch die Situation bei den Mitarbeitern. Wer positiv getestet sei, dürfe nicht zur Arbeit kommen, es zeichne sich doch auch hier langsam eine Besserung ab. "Grund zum Aufatmen gibt es noch nicht, aber wir sehen Licht am Horizont." Der mit den beteiligten Institutionen und Behörden abgesprochene Weg werde weiter umgesetzt. Ziel der vergangenen Woche war es, durch regelmäßige Reihentestung aller Mitarbeiter und einer Testung aller Bewohner die Infektionskette zu unterbrechen. "Da sind alle Weichen richtig gestellt", so Spohd. Die Mitarbeiter im Pflegebereich sowie in Hauswirtschaft, Küche und Verwaltung seien in den Zeiten der Krise "regelrecht über sich selbst hinausgewachsen".