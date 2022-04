Das Sozialnetz Würmtal-Insel in Planegg bietet seit April ein neues Beratungsangebot zu Suchtproblematik an. Eine Fachkraft der Beratungsstelle des Blaukreuz-Zentrums München kommt alle zwei Wochen in die Insel, um zu Fragen rund um Alkohol-, Drogen-, Glücksspielkonsum oder Medienabhängigkeit zu beraten. Die Gespräche finden in geschütztem Rahmen statt. Auch telefonische oder virtuelle Beratungen sind möglich. Die Sprechstunde findet montags von 9 bis 12 Uhr in allen ungeraden Kalenderwochen in der Würmtal-Insel statt Pasinger Str. 13, statt. Eine Terminvereinbarung ist notwendig (Blaukreuz-Zentrum Ottobrunn, Telefon: 089/66 59 35 60 oder E-Mail: suchtberatung.ottobrunn@blaues-kreuz.de).