Von Rainer Rutz, Planegg

Das Planegger Wellenbad an der Würm ist nicht nur bei den Planeggern beliebt: Aus dem ganzen Würmtal und sogar aus Pasing kommen an heißen Tagen die Besucher, bis zu 400 am Tag. Das Bad ist gepflegt und großzügig angelegt und es kostet keinen Eintritt. Doch heuer ist alles ganz anders. Trotz der Hitzerekorde der vergangenen Tage war das Wellenbad noch keinen einzigen Tag in dieser Saison geöffnet. Der Grund: Die Gemeinde fürchtet Unfälle, für die sie haftbar gemacht werden könnte. Denn der Wasserstand der Würm ist so niedrig, dass ein Reinspringen ins fließende Wasser vom Beckenrand aus gefährlich werden könnte. Und Aufsichtspersonal hat die Gemeinde nicht.

Detailansicht öffnen Das Bad könnte voll belegt sein. Jetzt sind dort Reinigungskräfte zugange. (Foto: Robert Haas)

Bürgermeister Hermann Nafiger (CSU) sagt, man mache sich täglich Gedanken über die Lage: "Viele Leute rufen uns an und wollen wissen, was los ist." Das Wellenbad sei an sich kein öffentliches Bad, sagt er, sondern nur eine von der Gemeinde zugelassene Badestelle. "Bei einem Freibad gibt es bestimmte Vorschriften. Aber hier gilt das nicht. Es handelt sich ja um einen Fluss." Nur mit Absperrungen am Flussufer könne man derzeit verhindern, dass Besucher - vor allem Kinder - in den Fluss springen. "Ein Zugang sollte nur über die Badeleiter möglich sein", sagt Nafziger. Die Verwaltung prüft zur Zeit, wie man das mit baulichen Mitteln kurzfristig bewerkstelligen könnte. Nafziger hofft, dass das Bad im Juli öffnen kann.

Detailansicht öffnen Ein Grund, der für die Schließung angeführt wird, ist der niedrige Wasserstand. (Foto: Alessandra Schellnegger/Alessandra Schellnegger)

Beim zuständigen Wasserwirtschafsamt Freising wägt man ab. Auf eine Anfrage von Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (PPM) heißt es, der Wasserstand sei zwar niedrig, unterscheide sich aber kaum vom langjährigen mittleren Stand. Die Wassermenge hänge direkt vom Wasserstand des Starnberger Sees ab. Auch der sei gerade niedrig, "aber noch nicht außergewöhnlich niedrig". Von Schall-Riaucour spricht von "Unmut in der Bevölkerung". Er schlägt "die Errichtung von Geländern oder eine kurzfristige Beschäftigung eines Bademeisters" vor. Das könne sich die Gemeinde wohl leisten.