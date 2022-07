Die Musiknacht der Planegger Waldkirche verbindet: An diesem Freitag, 22. Juli, von 19 Uhr an steht die junge Violinistin Alona Khlevna aus der Ukraine auf der Bühne der Waldkirche und interpretiert die berühmte Chaconne aus der Partita Nr. 2 von Johann Sebastian Bach. Es ist das große Auftaktkonzert der Musiknacht, deren Erlös für den Wiederaufbau der Musikschule in Butscha in der Ukraine gespendet wird. Auf dem Programm stehen weitere sechs Auftritte von Musikern aus verschiedenen Genres, von Renaissancemusik über Gospels und Chormusik bis zu Tango Argentino des Ensembles Youkali. Es gibt Getränke und Speisen. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.