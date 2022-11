Von Rainer Rutz, Planegg

In seinen Bestrebungen, nach dem überraschendem Abriss der Großgaststätte Heide-Volm vor eineinhalb Jahren dem Bahnhofsumfeld ein neues Gesicht zu geben, hat der Planegger Gemeinderat einen neuen Pflock gesetzt: Einstimmig wurde eine Vorkaufssatzung für die frühere Pension Elisabeth an der Ecke Hofmark- und Germeringer Straße erlassen. Die Pension steht seit einiger Zeit zum Verkauf. Die Gemeinde hat damit gute Chancen, sich das rund 2000 Quadratmeter große und zentrale Grundstück zu sichern, das für die weitere Entwicklung des Bahnhofsumfelds extrem wichtig ist. Auch für die 1,3 Hektar große Heide-Volm-Fläche hat das Rathaus bereits Kaufinteresse angemeldet.

In einer Sondersitzung des Gemeinderats am Montagabend wurde die neue Lage ausführlich diskutiert - ohne dass auch nur ein einziges Mal der Name der Pension fiel - denn in öffentlicher Sitzung darf über dezidierte Grundstückskaufverhandlungen nicht gesprochen werden. Dennoch wusste jeder Gemeinderat, um was es ging, das Thema war vor einigen Wochen auf einer Klausur des Gemeinderats besprochen worden. Margit Eusemann vom Bauamt beschrieb die momentane Lage am Bahnhof, nachdem Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) im Gespräch zuvor noch einmal betont hatte, er hoffe, noch in diesem Jahr mit den Eigentümern des Heide-Grundstücks über einen Kaufpreis und sonstige Kaufmodalitäten einig zu werden.

Eine Erschließungsstraße soll Entlastung schaffen

Beide Grundstücke sind in einem Zusammenhang zu sehen: Es sollen Wohnungen gebaut werden und etliche Infrastruktureinrichtungen, wie zum Beispiel ein Supermarkt, kleinere Läden und eine Kindertagesstätte. Das Grundstück der ehemaligen Pension würde bei den Planungen eine immens wichtige Rolle spielen. Denn die Kommune könnte das große Haus nicht nur vorübergehend für Flüchtlingswohnungen nutzen, bevor es abgerissen wird. Vor allem gäbe es nun eine simple Möglichkeit, die entlang dem Gleiskörper entstehenden Wohnungen durch eine Straße zu erschließen. Diese soll, wie Nafziger betonte, keine Durchgangsfunktion haben, sondern ausschließlich den Anwohnern vorbehalten bleiben.

Die neue Straße könnte noch vor der Unterführung an die Germeringer Straße angebunden werden. Damit würde die in diesem Bereich vor allem durch Omnibusse stark frequentierte Bahnhofstraße deutlich entlastet. Insgesamt gehe es nun darum, so Eusemann, "das Bahnhofsareal städtebaulich aufzuwerten". Die Gemeinde will "kostengünstigen Wohnraum ohne zeitlich befristete Bindung" schaffen: "Der Erwerb des Grundstücks würde dieses Ziel dauerhaft und leichter umsetzbar machen und die Gemeinde bei ihrer Verpflichtung zur sozialgerechten Bodennutzung unterstützen", sagte Eusemann. Dem Grundstück komme "eine maßgebliche Bedeutung" zu. Nicht nur aus verkehrlichen Gründen, sondern weil man hier auch ein geschütztes Tier entdeckt habe: die "blauflügelige Ödlandschrecke", für die die Kommune mit dem Bau der Erschließungsstraße eine Ausgleichsfläche anlegen könnte.