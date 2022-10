Planegg:Wumms im Reihenhauskeller

Gebäude wird durch eine Verpuffung in der Pellet-Heizung schwer beschädigt.

Ein kräftiger Wumms hat am Mittwochvormittag die Bewohner des Rotkehlchenwegs in Planegg aufgeschreckt. Es stellte sich heraus, dass es gegen 10.30 Uhr zu einer Verpuffung in der Pellet-Heizung im Kellerbereich eines Reihenhauses gekommen war. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, wurden sofort Streifenwagen und die Feuerwehr zum Unglücksort beordert. Die Helfer konnten schnell klären, dass sich zum Zeitpunkt der Verpuffung keine Personen im Haus aufgehalten hatten. Die sofort verständigten Kräfte des Kommissariats 13, die für Branddelikte zuständig sind, stellten nach ersten Erkenntnissen fest, dass ein technischer Defekts zu der Verpuffung geführt haben muss. Das Haus wurde dadurch schwer beschädigt, Türen im Keller wurden herausgerissen, auch Fenster gingen zu Bruch. Insgesamt wird der Sachschaden auf knapp unter 100 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München übernommen.