Erfolgreiche Vermisstensuche: Die Polizei hat einen 79-jährigen Mann, der am späten Freitagmittag nicht in eine Wohneinrichtung in Planegg zurückgekehrt und daraufhin als vermisst gemeldet worden war, am Samstag gegen 13.30 Uhr unversehrt angetroffen und wieder zurückgebracht. Weil Mitarbeiter der Wohneinrichtung an der Germeringer Straße davon ausgehen mussten, dass der Mann möglicherweise orientierungslos war und Hilfe benötigte, meldeten sie ihn am Freitag als vermisst und informierten die Polizei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 79-Jährigen in der Nähe der Wohneinrichtung und an potenziellen Anlaufadressen brachten zunächst nicht den gewünschten Erfolg. Der stellte sich am Folgetag ein. Am frühen Samstagnachmittag wurde ein Passant auf den 79-Jährigen aufmerksam und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung griff den Mann auf und brachte ihn in die Wohneinrichtung zurück.