Ein bisher noch unbekannter Täter hat im Amper-Einkaufszentrum (AEZ) in Martinsried eine Glasscheibe mit einer Wodkaflasche eingeschmissen. Der Vorfall im Erdgeschoss ereignete sich Angaben der Polizei zufolge im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zudem wurde ein Geländer beschädigt: Es wurden Schrauben aus der Verankerung des Geländers gelöst, die Brüstung wurde anschließend mehrfach auf den Boden geworfen. Bei dem Vorfall, der sich in der folgenden Nacht, also zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereignete, entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Planegg zu melden (Telefon: 089/89 92 50).