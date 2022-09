Ein 21 Jahre alter Bauarbeiter hat am Donnerstagmorgen auf der Münchner Straße in Planegg mit seinem Transporter zwei Ampeln schwer beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann gegen 7.15 Uhr auf Höhe der Röntgenstraße von der Fahrbahn ab und überfuhr drei Verkehrsinseln. Dabei wurden die zwei Ampelmasten komplett aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer und weitere Insassen stiegen aus, räumten die Trümmer zu Seite und fuhren weiter. Beamte der Polizeiinspektion Planegg fanden den stark beschädigten Transporter nach dem Hinweis eines Zeugen auf einer nahgelegenen Baustelle. Der Verkehr an der Einmündung der Röntgenstraße in die Münchner Straße musste nach dem Ausfall der Ampelanlage durch die Polizei geregelt werden. Der Schaden beläuft sich auf 15 000 bis 20 000 Euro. Den Fahrer des Transporters erwarten nun Anzeigen wegen Unfallflucht.