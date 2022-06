Weil sie bei Rot über eine Kreuzung gefahren ist, hat eine 84 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmorgen in Martinsried einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Rentnerin gegen 9.40 Uhr auf der Würmtalstraße in Richtung München und übersah an der Kreuzung mit der Lochhamer Straße die rote Ampel. Dadurch stieß sie mit dem Auto einer 20-jährigen Planeggerin zusammen, die bei Grün aus der Lochhamer Straße kam. Die Fahrerinnen und eine Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt.