Ein Busfahrer hat wegen eines Radfahrers sein Fahrzeug so plötzlich abbremsen müssen, dass eine 69-jährige Passagierin gestürzt ist und sich verletzt hat. Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr, als der Bus aus München auf der Einsteinstraße in Planegg-Martinsried in nördlicher Richtung unterwegs war. Der Radler fuhr kurz vor dem Bus über die Straße, sodass sich der 49-Jährige am Steuer genötigt sah, kräftig in die Bremsen zu steigen, um einen Unfall zu vermeiden. Wie die Planegger Polizei berichtet, setzte der unbekannte Mann auf dem Rad seine Fahrt ungerührt fort, anstatt sich darum zu kümmern, was passiert war. Die Frau im Bus zog sich eine Schwellung am Kopf zu. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgte sie und brachte sie für weitere medizinische Untersuchungen in das Klinikum Großhadern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer, der sich seiner gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter entzogen hat.