Ein bisher unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstag in Planegg zwei Fahrzeuge beschädigt und in der Folge Unfallflucht begangen. Der Mann war mit seinem Kraftrad in der Rudolfstraße unterwegs und stieß mit diesem gegen 23.30 Uhr gegen zwei geparkte Autos. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben, wie die Planegger Polizei mitteilte; allerdings wurde er dabei von Zeugen beobachtet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Die Polizei bitten nun um Mithilfe und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich bei der Polizeiinspektion Planegg (Telefon: 089/89 92 50) oder jeder anderen Dienststelle melden.