Eine 52 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend in Planegg von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei wollte die Frau gegen 18.15 Uhr die Germeringer Straße an einer Ampel überqueren. Ein 54-Jähriger, der mit seinem Auto von der Mathildenstraße nach links in die Germeringer Straße einbog, übersah sie. Die Fußgängerin wurde von der Fahrzeugfront erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Sie schien äußerlich unverletzt und wurde von zwei zufällig anwesenden Ärzten versorgt, bis der Notarzt und ein Rettungsdienst eintrafen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.