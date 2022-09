Planegg:Polizei soll an die Pasinger Straße ziehen

Schon lange zu eng: die Polizeistation an der Josef-Hirsch-Straße in Planegg.

Von Rainer Rutz, Planegg

In die seit Jahren anhaltende Diskussion um eine neue Polizeiinspektion in Planegg ist offenbar Bewegung gekommen. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) bestätigte jetzt, dass der Freistaat mit einem Planegger Grundbesitzer verhandelt. Laut Nafziger geht es dabei um eine Fläche, die er schon einmal als Interimslösung vorgeschlagen hatte: das Gelände der früheren Baustoffhandlung an der Pasinger Straße nahe der Würm und direkt am Kreisverkehr zum Gewerbegebiet Steinkirchen. Nafziger zeigte sich optimistisch, dass die Gespräche schon bald erfolgreich sein könnten.

Die Planegger Polizeiinspektion 46 könnte dann aus dem 60 Jahre alten, ziemlich marode gewordenen Gebäude hinter der Musikschule in Planegg in einen Neubau umziehen. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Anläufe, ein geeignetes Grundstück zu finden. Klar war eigentlich nur, dass die Polizeiinspektion in Planegg bleiben sollte, denn Planegg liegt innerhalb der Würmtal-Gemeinden, für die die PI 46 zuständig ist, ziemlich zentral.

Das alte Gebäude müsste dennoch saniert werden

Ein Abriss des jetzigen Gebäudes und ein Neubau an dieser Stelle fanden im Gemeinderat keine Freunde, viele Gemeinderäte wollen, dass die Kommune das in ihrem Besitz befindliche Haus künftig selbst nutzt, etwa für Wohnungen oder eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung. Ein Neubau am Planegger Bahnhof stieß hingegen bei der Polizei auf Ablehnung, da die An-und Abfahrt am Rande der Bahnhofstraße kaum praktikabel ist.

So kam das Grundstück an der Würm wieder ins Gespräch. Bürgermeister Nafziger berichtete von einem Round-Table-Gespräch "mit allen Beteiligten" und zeigte sich optimistisch. Die zeitlichen Vorstellungen der Freistaat-Vertreter für eine weitere Nutzung des bisherigen Gebäudes seien von mindestens zehn Jahren auf nur noch fünf Jahre "heruntergehandelt" worden. Sollte es zu einer Einigung kommen, wovon der Bürgermeister ausgeht, müsste allerdings das alte Polizeigebäude zwischenzeitlich saniert werden. Das kostet viel Geld. Der Bürgermeister geht aber davon aus, dass die Gemeinde lediglich den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutz erneuern müsse, alles andere würde der Freistaat Bayern bezahlen.

Detailansicht öffnen Nach einer Sanierung käme ein Abriss wohl nicht mehr infrage. (Foto: Alessandra Schellnegger)

In den jetzt anvisierten fünf Jahren würde dann das neue Polizeigebäude an der Würm gebaut werden. Es soll aus Gründen des Hochwasserschutzes nicht direkt an den Fluss grenzen. Der Bürgermeister betonte, das riesige Grundstück zur Straße hin biete noch ausreichend Platz. Wenn die Polizei dann das sanierte alte Polizeigebäude räumt, will die Kommune laut Nafziger eine neue Verwendung dafür finden. Ein Abriss käme nach einer Sanierung wohl kaum mehr in Frage. "Auf alle Fälle", so Nafziger, "würden wir auf diese Weise unsere Polizeiinspektion 46 in Planegg halten." An diesem Donnerstag will Bürgermeister Nafziger den Gemeinderäten die Pläne samt Kosten vorstellen - in nicht öffentlicher Sitzung.