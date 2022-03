Planegger und Martinsrieder Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt für den Umweltpreis 2022 bewerben. Die Auszeichnung in Höhe von 5000 Euro wird jährlich vom Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour gestiftet. Eine Jury aus Bürgermeister und Gemeinderäten entscheidet über den Preisträger. Um den Preis, der auch geteilt werden kann, können sich alle Bürger bewerben, Gewerbetreibende sind ausgeschlossen. Ausgezeichnet werden können alle Aktivitäten und Projekte zur Verbesserung der Umweltsituation in der Gemeinde, "die über das übliche Maß hinausgehen". Die Aktivitäten sollen nicht älter als ein Jahr zurückliegen. Bewerbungsunterlagen können ab sofort bis zum 20. Oktober 2022 per Post oder E-Mail ans Planegger Rathaus gesandt werden.