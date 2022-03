Mit einem Schockanruf haben Täter von einer 70-Jährigen aus Planegg mehrere Tausend Euro ergaunert. Die Frau wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr angerufen, ein Mann behauptete, ihr Sohn hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Sie solle eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro übergeben, um eine Haftstrafe zu verhindern. Als die Frau entgegnete, sie habe nur einige Tausend Euro, wurde sie aufgefordert, diese an einen Abholer zu übergeben, was geschah. Diesen beschreibt sie als männlich, 1,70 Meter groß, südländischer Typ, braune Augen, kein Bart, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und geflickter Jeans, er sprach Hochdeutsch. Wer Wahrnehmungen im Bereich Würmtalstraße, Lena-Christ-Straße, Lochhamer Straße gemacht hat, soll sich an die Polizei wenden.