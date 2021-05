Die ohnehin angespannte Parksituation an der Planegger Bahnhofstraße verschlechtert sich bis Mitte 2023 deutlich. Durch den Start der Bauarbeiten an der zentralen Tiefgarage am Marktplatz fallen 66 Parkplätze weg. Schon vor Jahren war die Sanierung der Tiefgarage vom Gemeinderat beschlossen worden, rund fünf Millionen Euro soll sie kosten. Das Bauwerk aus den Achtzigerjahren ist marode, Mauern bröckeln, die Auf-und Abgänge sind vergammelt, ebenso die öffentlichen Toiletten.