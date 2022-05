Von Annette Jäger, Planegg

"Ab jetzt werden wir inklusiv" - mit dieser programmatischen Ansage beendete Peter Landisch, Regionalkoordinator Bayern bei Special Olympics Deutschland, seinen leidenschaftlichen Vortrag über die Bedeutung von Inklusion im Sport am Donnerstagabend im Planegger Kupferhaus. Seine Aussage war als Appell an die Vereine im Würmtal zu verstehen: inklusiver Sport soll keine Absichtserklärung bleiben, sondern gelebte Praxis werden. Am Donnerstag gab Landisch den Startschuss dafür. Anlass für das Treffen mit Vereinsvertretern sind die "Special Olympics World Games Berlin 2023", bei denen der Landkreis München mit sieben Kommunen eine der sogenannten Host Towns ist.

Von großen, internationalen Ereignissen geht oft eine Strahlkraft aus, die eine längst fällige Entwicklung endlich in Gang setzt. "Die Special Olympics 2023 sollen als Katalysator wirken", wünschte sich Frauke Schwaiblmair, Vorsitzende des Behindertenbeirates des Landkreises München - und sie sollen die Sportbedingungen für alle verbessern: Mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung am sportlichen Vereinsleben ist das Ziel. Das olympische Sportereignis 2023 kann dabei Barrieren abbauen. Denn im Vorfeld der Spiele werden die Athleten und deren Angehörige zu Gast in Kommunen in Deutschland sein, darunter auch im Landkreis München, der eine von 216 Host Towns ist. Insgesamt drei Delegationen werden von 12. bis 15. Juni 2023 in den Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Garching, Ismaning, Unterföhring, Oberhaching und Taufkirchen vier Tage lang zu Gast sein, um Land und Leute kennenzulernen. "Es ist das bislang größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik", so kündigte Schwaiblmair das Sportereignis an.

Detailansicht öffnen Frauke Schwaiblmair, Vorsitzende des Behindertenbeirats des Landkreises. (Foto: Stephan Rumpf)

Seit Donnerstag, gut 15 Monate vor Beginn der Spiele, die von 17. bis 25. Juni 2023 stattfinden, sind die Würmtaler Vereine aufgefordert, mehr in Sachen Inklusion zu wagen. Die Veranstaltung am Donnerstag sollte erstmals Vereinsvertreter zusammenbringen, um sich zu vernetzen und in Zukunft Erfahrungen auszutauschen und bei Fragen einander zur Seite zu stehen. "Vereine sind das Zentrum der inklusiven Bewegung", sagte Landisch. Sie könnten den inklusiven Sport vorantreiben. Im Verein sollte jeder einen Platz finden, egal, ob er Sport als Freizeitbeschäftigung betreiben möchte oder als Wettkampfdisziplin. Menschen mit einer Einschränkung, sei sie körperlich oder geistig, sollten genauso wie alle anderen selbstbestimmt und frei wählen können, welche Sportart sie im örtlichen Verein ausüben wollen, betonte Landisch. Dazu müssten die Sportler und die Vereine zusammengebracht werden. Eine gute Kommunikation ist die Voraussetzung dafür, "oft wissen beide Seiten nichts voneinander": Vereine haben vielleicht ein inklusives Sportangebot, aber die Zielgruppe erfährt es gar nicht. Gute Kommunikation sei bisher "Brachland".

Um die Bewegung ins Rollen zu bringen, braucht es "neugierige und motivierte" Vereine, betonte Landisch. Mit einmaligen Inklusionsaktionen sei nicht geholfen. Es brauche vielmehr ein fest etabliertes Sportangebot zu festen Uhrzeiten im Hallenbelegungsplan, damit inklusiver Sport sich durchsetzt. Er forderte die anwesenden Vereinsvertreter auf, ihr Angebot zeitnah zu kommunizieren. Obendrein sind die Vereine gefragt, ein Rahmenprogramm für den Delegationsbesuch im Juni 2023 zu gestalten. Der TV Planegg-Krailling hat schon mal Interesse bekundet.