"Warum zahlen nicht alle in einen Rententopf ein? Auch Beamte und Abgeordnete?" Fragen wie diesen stellten sich am Dienstag die SPD-Bundestagsabgeordneten Bela Bach und Bernd Rützel auf Facebook. Die Planeggerin Bach hatte den Experten eingeladen, um über die Grundrente zu diskutieren, die von 2021 an ausgezahlt wird. Vor allem langjährige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit niedrigen Beiträgen und somit überproportional viele Frauen und Menschen aus Ostdeutschland sollen profitieren und erhalten teils fast eine Verdoppelung ihrer bisherigen Rente. "Es geht hier nicht darum, eine Sozialhilfe zu bekommen, sondern um die Würdigung der Lebensleistung", kommentierte Bach die Ausführungen Rützels. "Das sind Menschen, die hart gearbeitet haben und für die es sich auch rentieren soll." Das Gespräch kann auf Bachs Facebook-Seite oder unter bela-bach.de abgerufen werden.