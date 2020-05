SPD-Abgeordnete verteilt Laptops an Schüler

Die ersten 35 Schüler im Landkreis dürfen sich über einen Laptop freuen, mit dem sie im Home-Schooling arbeiten können. Gemeinsam mit Arbeiterwohlfahrt München-Land hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach aus Planegg inmitten der Corona-Krise dazu aufgerufen, nicht mehr benötige, aber funktionsfähige Laptops für Kinder und Jugendliche zu spenden, die kein taugliches Gerät für den Unterricht von zu Hause aus besitzen. Die mehr als drei Dutzend Computer, die seitdem zusammengekommen sind, hat der Münchner Verein Freifunk neu aufgesetzt und hergerichtet. Mittlerweile seien diese auch an Schulen im Landkreis München verteilt worden, berichtet Bach. "Der Bedarf ist aber immer noch groß", betont die Abgeordnete. Die Aktion "LäpCollect" gehe daher unvermindert weiter, Spenden würden weiter angenommen und an Schüler mit Bedarf im gesamten Landkreis verteilt. Die Planeggerin hat sich ohnehin das Thema Digitalisierung auf die Fahne geschrieben und will etwa Papier komplett aus ihrem Büro verbannen.