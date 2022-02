Die Interessen älterer Menschen in Planegg sollen künftig besser vertreten und geschützt werden. Die Gemeinde will daher einen Seniorenbeirat ins Leben rufen, wie es ihn in anderen Kommunen bereits gibt. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig gebilligt. Die SPD hatte argumentiert, die wachsende Gruppe älterer aktiver Menschen in der Gemeinde benötige vor allem Unterstützung bei der "Gestaltung des öffentlichen Raums, beim Wohnen oder bei der Gesundheitsversorgung." Den Senioren müssten "Möglichkeiten der aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben eröffnet werden." Die Vertretung ihrer Interessen bei relevanten politischen Entscheidungen müsse sichergestellt sein. Und so stellt sich die SPD einen Seniorenbeirat vor: Er soll grundsätzlich eine beratende Funktion innerhalb der Rathaus-Verwaltung haben und bei Entscheidungen des Gemeinderats und der Ausschüsse mitwirken können. Die Mitglieder sollen gewählt werden. Details soll eine Satzung regeln, die die Rathausverwaltung in den nächsten Wochen ausarbeiten und über die dann der Gemeinderat entscheiden wird.