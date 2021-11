Zwei kammermusikalische Geniestreiche Schuberts werden am Donnerstag, 18. November, im Planegger Kupferhaus erklingen: Zum einen führt das in Gräfelfing beheimatete Amadis-Quartett gemeinsam mit dem international renommierten Pianisten Gerold Huber und Max Fraas (Kontrabass) das "Forellen-Quintett" auf. Wenn das berühmten Oktett in F-Dur erklingt, werden Oliver Klenk (Klarinette), Carlos Duque (Horn), Ruth Gimpel (Fagott) und die Geigerin Traudel Reich dazu stoßen. "Mehr an hinreißendem Schubert und an himmlischer Musik ist an keinem Abend möglich", meinen schwärmerisch die Veranstalter von Musica Sacra Planegg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eine Reservierung im Rathaus Planegg oder bei München Ticket wird unbedingt empfohlen. Restplätze gibt es eventuell noch an der Abendkasse. Infos über www.musica-sacra-planegg.de.