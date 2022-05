Einem Wildschwein begegnet man eher ungern. Ein Rettungssanitäter aus München bekam es auf einer Einsatzfahrt zwischen Planegg und Neuried aber gleich mit einer ganzen Rotte von Schwarzkitteln zu tun, die in der Nacht auf Mittwoch die Münchner Straße direkt vor seinem Krankenwagen überquerte. Wie die Polizei mitteilt, nutzte der Sanitäter "Sonderrechte" - was aber die Wildschweine nicht dazu veranlasste, nach Verlassen des Gebüschs um 3.10 Uhr am linken Straßenrand stehen zu bleiben. Trotz sofortiger Bremsung kollidierte der Wagen mit dem letzten Wildschwein, das anschließend aber mit seiner Rotte im Wald verschwand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Rettungswagen entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro.