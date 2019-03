27. März 2019, 21:51 Uhr Planegg Reh läuft vor Auto

Auf diese Begegnung hätte ein 31-jähriger Pullacher wohl gerne verzichtet. Als er am Dienstag gegen 22 Uhr auf der alten Olympiastraße in Planegg Richtung München fuhr, lief ein Reh aus dem Forstenrieder Park direkt vor seinen Wagen. Der Pullacher konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Reh war auf der Stelle tot, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.