In Planegg haben sich mehrere Bürger in der Initiative "Wir sind Grund genug" zusammengefunden, um gegen die Ansiedlung eines Recycling-Betriebes und den Ausbau des Kiesabbaus zu protestieren.

Von Rainer Rutz, Planegg

Wenn die Bewohner im südöstlichen Teil von Planegg mitmachen, wird Landrat Christoph Göbel (CSU) in den nächsten Tagen und Wochen Hunderte von Postkarten bekommen, alle aus der Würmtal-Gemeinde und alle mit derselben Botschaft: Wir wollen keine Bauschutt-Recycling-Anlage nahe unserer Wohngegend. Tausende von Postkarten haben die Initiatoren der neuen Bürgerbewegung "Wir sind Grund genug" drucken lassen. "Grund" deshalb, weil gerade die Anwohner der Straße "Im Grund" und der anliegenden Straßen von einer weiteren Industrieanlage etwa 200 Meter Luftlinie entfernt von ihren Häusern und Wohnungen betroffen wären. Hier befinden sich bereits eine Kompostieranlage, eine Asphalt-Mischanlage, mehrere Kiesgruben der Firma Glück - eine weitere ist geplant - und demnächst womöglich die von Glück anvisierte mobile Bauschutt-Recycling-Anlage.

Die Firma Glück betreibt in Planegg mehrere Kiesgruben, eine weitere ist geplant.

Ganz in der Nähe soll es demnächst auch eine riesige Photovoltaik-Anlage geben, eine zweite ist nahe der Fürstenrieder Straße geplant. Insgesamt also, so die Befürchtung der Bürger und etlicher Gemeinderäte, könnte hier ein ausgewachsenes Industriegebiet entstehen - und das direkt neben einem beliebten Erholungsgelände mit Rad- und Spazierwegen und einem ausgedehnten Mischwald bis nach Forst Kasten. Im Gemeinderat ist das Thema noch nicht diskutiert worden, allerdings hat der Umweltausschuss vor einigen Wochen die Anlage mit zeitlichen Einschränkungen genehmigt, ein städtebaulicher Vertrag mit Glück soll alles Nähere regeln. Als Betriebsdauer hat man 20 Jahre ins Auge gefasst.

Tausende Flugblätter sollen verteilt werden

Die Initiatoren von "Wir sind Grund genug" erinnern daran, dass vor 35 Jahren - damals war Alfred Pfeiffer (SPD) Bürgermeister - schon einmal an derselben Stelle eine Recycling-Anlage für Bauschutt gebaut werden sollte: "Doch Pfeiffer und seine Bürger trauten dem 'Glück' nicht. Sie wollten saubere Luft, keinen Lärm und weiteren Kiesabbau sowie die Zerstörung unseres Waldes verhindern", heißt es in einem Flugblatt. Die Anlage wurde verhindert. Gabi Neumayr, Wolfgang Cebulla, das Ehepaar Veronika und Johannes Zügner sowie Ute Bouvain werfen dem jetzigen Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) vor, sich "vom Glück leiten zu lassen, ohne die Hintergründe und Folgen für die Bürger seiner Gemeinde kritisch zu hinterfragen". Man ignoriere damit den gerade erst verabschiedeten Flächennutzungsplan. In den nächsten Tagen will man Tausende von Flugblättern verteilen und Unterschriftenlisten auslegen.

Bürgermeister Hermann Nafziger zeigt sich empört über die Kritik, er sei in der Angelegenheit nicht neutral.

Auch im Planegger Gemeinderat gibt es inzwischen Kritik an dem geplanten Vorhaben. SPD, die grüne Gruppe 21 und die beiden Gemeinderäte von "Pro Planegg und Martinsried", Philipp Pollems und Peter von Schall-Riaucour wollen eine erneute Behandlung dieses Mal im Plenum des Gemeinderats. SPD-Sprecher Felix Kempf hat dazu einen entsprechenden Antrag gestellt. Darin wird eine Machbarkeitsstudie gefordert und ein entsprechendes Bebauungsplan-Verfahren. Kritisiert wird, dass das bisherige Verfahren zum Bau der Recycling-Anlage " zu kurz sei und Bürgerproteste hervorgerufen habe."

In der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend nutzte Bürgermeister Nafziger die Gelegenheit, um Stellung zu beziehen. Nafziger zeigte sich ausgesprochen betroffen und wütend. Er habe sich nichts vorzuwerfen, betonte er: "Ich habe immer transparent gehandelt." Die Dinge würden "nicht immer richtig dargestellt." Falsch sei beispielsweise die Behauptung, der Antrag für eine Recyclinganlage sei überraschend und kurzfristig gekommen: "Im Gemeinderat wurde darüber gesprochen". Was Nafziger nicht sagte: Diese Sitzung war nicht öffentlich.

Im Zusammenhang mit der Genehmigung einer weiteren Kiesgrube und der damit zusammenhängenden Abholzung eines Wäldchens durch das Landratsamt München, verwahrte sich Nafziger gegen Vorwürfe der Vetternwirtschaft: "Ich bin von nichts und niemand abhängig. Meine Neutralität anzuzweifeln, ist ungehörig und ich werde das in Zukunft nicht mehr dulden." Im übrigen habe er die Rechtsaufsicht im Landratsamt eingeschaltet. Man habe ihm bestätigt, dass der Bescheid für eine weitere Kiesgrube "rechtsgültig ist". Doch Nafziger kommt den Bürgern auch entgegen: Auf einer Veranstaltung am Dienstag, 28. Juni, wollen er und Vertreter der Firma Glück im Kupferhaus Rede und Antwort stehen.