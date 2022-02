Ein bislang noch unbekannter Täter hat in Planegg den Aluminiumpoller einer Parkplatzabsperrung auf einem Privatgrundstück beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Hausbesitzer stellte den Schaden an dem Poller in der Benefiziat-Bach-Straße am vergangenen Freitag fest und informierte die Polizei, der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion 46 (Telefon: 089/89 92 50) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.