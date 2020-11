Die Polizei hat in Planegg am Samstagabend eine Gruppe von Feiernden am Bahnhof aufgelöst, die die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie missachtet haben. Insgesamt sieben, wie es heißt, "unbelehrbare" Jugendliche und junge Erwachsene hätten am späten Abend gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen. Sie hätten westlich vom S-Bahnhof Planegg gefeiert, ohne dabei wenigstens den Mindestabstand zu beachten. Sie erwartet jeweils eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.