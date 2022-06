Nur wenige Stunden ist eine E-Ladesäule in Martinsried gestanden. Nach Angaben der Planegger Polizei übersah der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Dienstagnachmittag die am selben Tag aufgestellte Stele an der Fraunhoferstraße beim Rangieren und rammte sie. An der Ladesäule, die eigentlich am Mittwoch in Betrieb genommen werden hätte sollen, entstand ein Schaden von 10 000 Euro.