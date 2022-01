Ein geparktes Auto ist am Donnerstag in der Planegger Bahnhofstraße in Flammen aufgegangen. Bei der örtlichen Polizei ging gegen 12.30 Uhr die Meldung ein, dass aus dem Motorraum des Wagens Rauch aufsteigt. Als die Feuerwehr anrückte, brannte das Auto bereits. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei gelöscht werden, ohne dass jemand verletzt wurde. Wie sich herausstellte, hatte der 55 Jahre alte Halter den Wagen am Vormittag noch benutzt und dann ordnungsgemäß abgestellt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.