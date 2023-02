Von Rainer Rutz, Planegg

Rund 70 Parkplätze fehlen derzeit - und noch die nächsten Jahre - im Bereich der Planegger Bahnhofstraße. Grund: Die andauernde Sanierung der Tiefgarage am Marktplatz. Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg und Martinsried) fordert die Gemeindeverwaltung deshalb nun auf, sich Gedanken über freie Straßenflächen zu machen und jede Möglichkeit für Parkplätze zu nutzen.

Schall-Riaucour weiß, wovon er spricht: Zweimal hat er in jüngster Zeit Strafe für falsches Parken zahlen müssen - und das an Stellen, die, so sieht er es jedenfalls, eigentlich bestens geeignet für Kurzparker wären. Das erste Mal parkte sein schnittiger Sportwagen in der Bahnhofstraße auf einer der auf die Straße aufgezeichneten Zickzack-Linien vor einer früheren Grundstückszufahrt zu einem Geschäft. "Diese Zufahrt gibt es allerdings seit Jahren nicht mehr, dort entsteht gerade eine Baustelle", argumentiert Schall-Riaucour.

Zehn Euro musste er berappen. Ein paar Wochen später wurde es schon teurer. Schall-Riaucour parkte kurzfristig an der Pasinger Straße beim Lokal "Kukovetz". Auch dort eine gezackte Linie aus Urzeiten, als die Stelle mal eine Einfahrt markierte. Und auch dort der Bordstein abgesenkt. Die nun geforderten 20 Euro will Schall-Riaucour nicht bezahlen, er legte Einspruch ein: "Ich krieg das einfach nicht in meinen Kopf", sagt er. Er wisse zwar, dass die Polizei formal im Recht sei, aber er wisse auch, dass es "einen Ermessensspielraum" gebe.

Im Rathaus wurde ihm gesagt, das Problem sei der abgesenkte Bordstein: "Laut Straßenverkehrsordnung darf man da nicht parken." Nun will Schall-Riaucour erreichen, dass die Bordsteine angepasst werden, weil es keinen ersichtlichen Grund für die Absenkung mehr gibt.