Gleich zwei Fälle von Fahrerflucht hat die Polizei in den vergangenen Tagen in Planegg registriert. Wie die Beamten von der Inspektion 46 mitteilten, haben sich beide Beschädigungen von abgestellten Fahrzeugen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag ereignet. So hatte ein 28-jähriger Planegger seinen schwarzen VW Golf in der Kardinal-Faulhaber-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Zwischen Dienstag um 16 Uhr und Mittwoch um 9.30 Uhr wurde der Wagen vorne links im Bereich der Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Ähnlich erging es dem Wagen einer 56-Jährigen aus Planegg. Sie hatte ihn am Mittwoch in der Zeit von 10 bis 11.10 Uhr in der Bahnhofstraße vor einer Selbstbedienungs-Bäckerei am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, musste sie einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel feststellen. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um ihre gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt jeweils etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 46 (Telefonnummer: 089/ 899 250) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.