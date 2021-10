Rinder und Hunde sind oftmals keine gute Kombination. Man kennt das aus den Bergen, wo Almbauern Wanderer davor warnen, zu nah an Rinderherden vorbeizuspazieren, insbesondere, wenn sie einen Hund dabei haben. Dann sollte man besser einen großen Bogen um die Herde machen, denn Kühe sind schreckhaft. Das bestätigt nun ein Vorfall in Martinsried. Laut Polizei wurden dort am Samstag offenbar mehrere Rinder durch einen vorbeigehenden Hund aufgeschreckt. Sie rissen ihren Weidezaun nieder und liefen auf die Staatsstraße. Zusammen mit der Feuerwehr Planegg, hilfsbereiten Bürgern und dem Landwirt konnte eine Streife der Polizeiinspektion Planegg schließlich alle Rinder wieder einfangen. Es entstand kein Sachschaden, alle Rinder sind wohlauf.