Straßensanierungsarbeiten in Martinsried werden von 18. bis 23. Oktober zu teilweise erheblichen Einschränkungen führen. Betroffen sind die Mathildenstraße, die Neurieder Straße, der Minikreisverkehr in der Ortsmitte sowie vor allem die Bahnhofsstraße. Von Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr bis Montag früh, 25. Oktober, um 6 Uhr wird der Fahrbahnbelag auf der Brücke über die Würm und im Kreuzungsbereich von Bahnhof- und Bräuhausstraße saniert. Die Zufahrt zum Bräustüberl über die Pasinger Straße ist am Samstag und Sonntag nicht möglich. Alle anderen Zufahrtsstraßen der Bahnhofstraße sind davon nicht betroffen und bleiben offen. Weitere Details über alle Straßen findet man auf der Seite www.planegg.de.