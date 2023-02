Einen von zwei Fahrern, die in den vergangenen Tagen eine Fahrerflucht nach einem Unfall hingelegt haben, hat die Planegger Polizei stellen können, der andere ist noch flüchtig. Am Freitag fuhr ein 81-jähriger Gräfelfinger gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto im Planegger Ortsteil Martinsried verkehrtherum in den Kreisverkehr an der Kreuzung der Lochhamer mit der Lena-Christ-Straße ein und beschädigte beim Herausfahren ein Verkehrsschild. Danach entfernte er sich einfach vom Unfallort. Ein aufmerksamer Beobachter notierte sich aber das Kennzeichen des Fahrzeugs und verständigte die Polizei. Polizeibeamte trafen den 81-Jährigen schließlich zuhause an, er räumte den Vorfall ein - ihn erwartet eine Strafanzeige.

Am Samstag wurde das Fahrzeug eines 61-jährigen Münchners in einem Innenhof an der Ammerseestraße in Neuried beschädigt, vermutlich wurde es zwischen 16 und 17.45 angefahren, dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro - der Verursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei Planegg (Telefon: 089/89 92 50) oder jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinwiese entgegen.