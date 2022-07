Die Polizei in Planegg hat am Wochenende einige Verkehrsteilnehmer gestoppt, die besser zu Fuß gegangen wären. Ein 16-jähriger radelte am Freitag gegen 21 Uhr mit seiner Freundin auf dem Lenker auf der Georgenstraße gegen ein geparktes Auto. Er hatte laut Polizei mehr als zwei Promille Alkohol im Blut und offenkundig auch Drogen. Ein 28-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag, 0.00 Uhr, auf der Planegger Straße in Neuried mit mehr als 0,5 Promille aufgehalten, was ihm ein Bußgeld von mindestens 500 Euro einbringt sowie ein Fahrverbot. Dazu ertappte die Polizei am Samstag um 11.20 Uhr auf der Aubinger Straße in Gräfelfing einen 68-Jährigen, der ohne Führerschein und Versicherung auf einem dreirädrigen Kleinkraftrad unterwegs war. Ein 16-Jähriger wurde am Abend auf der Rochusstraße mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz erwischt.