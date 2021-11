Von Annette Jäger, Gräfelfing/Planegg

Ein paar lockere Laufschritte, ein lässiger Sprung auf die Bühne. Oben angekommen dreht er sich um - das Publikum klatscht. Dann der Satz: "Danke, es ist selten, dass ein Bayer in Österreich so viel Applaus bekommt." Lacher. Als nächstes eine kleine Interaktion: "Wer besitzt einen Daumen? Dann bitte mal die Hand heben." Alle recken ihre Hände in die Luft, und schon ist ihm die Aufmerksamkeit sicher. Warum alle ihre Daumen zeigen sollen, wird er noch erläutern.

Michael Merkl steht auf der Bühne des Bürgerhauses in Gräfelfing, der Saal ist leer. Aber auch ohne Publikum gelingt es ihm in einer Trockenübung zu vermitteln, wie es ihm vor ein paar Wochen gelungen ist, Zuschauer in einem vollen Saal dazu zu bringen, ihm fünf Minuten lang zuzuhören. Am Ende des Abends, an dem viele wie er auf der Bühne standen und um die Gunst des Publikums rangen, war er der Gewinner des siebten Österreichischen Speaker-Slams in Wien.

‹ › Land und Leute rund um München erkunden: Jeden Donnerstag mit den besten Freizeittipps fürs Wochenende. Kostenlos anmelden zum Newsletter. Hier geht es zur Anmeldung. Bild: SZ Wird geladen ...

Für Michael Merkl, 26, ist mit dem Sieg ein Traum in Erfüllung gegangen: Er will als professioneller Redner sein Geld verdienen, als sogenannter Keynote-Speaker. Der Sieg, so hofft er, gibt ihm einen Schub, bekannter in der Branche zu werden. Die Branche, das sind Unternehmen oder Verbände, die Redner buchen. Diese sprechen dann meist zu Beginn einer Veranstaltung zu einem bestimmten Thema, um das Publikum zu inspirieren und zu unterhalten. Michael Merkl ist im Würmtal fest verwurzelt. In Martinsried ist er aufgewachsen, im Feodor-Lynen-Gymnasium zur Schule gegangen, beim TSV Gräfelfing spielt er Fußball. Heute lebt er immer noch in Martinsried, inzwischen mit seiner Freundin. Mit seinem Berufswunsch ist er ein Exot im Freundeskreis, "ich kenne keinen, der das auch machen will". Das war auch früher schon so, als er noch Moderator werden wollte. Er war wohl auch der einzige, der als Kind aus Legosteinen Mikrofone zusammengebaut hat, um Quizmoderator zu spielen. Oder der als selbsternannter Sportkommentator die Fußball-Bundesliga-Saison mit dem Vater und dem Bruder nachgekickt und dabei die Spielzüge kommentiert hat. Auch in der Schule dürfte er der einzige gewesen sein, der das Gefühl, etwas zu sagen zu haben, ausgelebt hat, in dem er ein Schuljahr lang montags eine selbst geschriebene Zeitung verkauft hat.

Reden kann er, viel und schnell. Dabei unterstreicht er das Gesagte mit Gesten, Arme und Hände sind ständig in Bewegung. Mit dem ordentlich frisierten Haar, dem Sakko über der Jeans - sein Bühnen-Outfit - wirkt er älter als er ist. Ein Keynote-Speaker muss nicht nur reden können und dabei sein Publikum in den Bann ziehen, er muss vor allem ein Thema haben, über das er spricht, das ihn bewegt und mit dem er bewegen möchte. Michael Merkl hat sein Thema gefunden - Fokus. Seine Botschaft: Zeit in die Dinge investieren, die einem Freude bereiten und seinen "Herzenszielen" näherbringen und weniger Zeit mit Pflichten und Nebensächlichem verplempern, die einen von den Zielen ablenken. Sich zu fokussieren ist für ihn das Rezept für mehr Glück und Zufriedenheit im Leben, anstatt sich zu verzetteln und am Ende zu fragen, wo man eigentlich gelandet ist. Prioritätenmanagement kann man das auch nennen - und eine gute Investition in Erfolg und Gesundheit.

Klingt nach ein bisschen viel Lebensphilosophie für einen 26-Jährigen. Aber warum nicht. Lebenserfahrung wird nicht in Zeit gemessen, sondern in den Momenten, in denen man reflektiert hat, sagt Michael Merkl. Und das hat er viel getan. Was Überlastung bedeutet, hat er erfahren, als seine Mutter ein Burn-out hatte. Das habe ihn als Kind sehr bewegt, darüber spricht er auch auf der Bühne. Schließlich hat er sich selbst auch schon mehrfach verzettelt, einfach zu viel auf einmal gewollt. Um seinen ursprünglichen Berufswunsch Moderator zu verwirklichen, hat er eine Ausbildung an einer Medienakademie begonnen, gleichzeitig auch noch ein Jura-Studium. Das Studium war eher ein Zugeständnis an die Eltern, weiß er heute, und es erschien zudem als logische Folge des Abiturs. Erst als er Jura nach einem Semester sausen ließ, klappte es mit dem Erfolg an der Moderatorenschule. "Lieber eine Sache richtig machen", lautete sein Fazit. Fokus eben.

Einen Bachelor-Studiengang in Politik und Rechtswissenschaft hat er dann doch noch abgeschlossen, das ließ sich besser mit der Moderatoren-Ausbildung vereinbaren. Rückblickend würde er aber auch das nicht mehr machen. "Mir hat der Mut gefehlt, es einfach zu lassen", sagt er. Nach der Ausbildung wollte Michael Merkl doch nicht Moderator werden. Er wollte keine vorgegebenen Moderationstexte präsentieren, sondern auf die Bühne und als Speaker seine eigene Botschaft vermitteln - das Leben mit den Dingen zu füllen, die einem wirklich wichtig sind. Das kann er nur glaubhaft vermitteln, wenn er es selbst lebt.

Die Qualität eines Redners bemisst sich in der Aufmerksamkeit, die das Publikum ihm schenkt. Und diese zu gewinnen, ist harte Arbeit. "Eine Minute auf der Bühne bedeutet mindestens eine Stunde Vorbereitung." Auf der Bühne im Bürgerhaus zeigt Michael Merkl, wie das mit der Aufmerksamkeit beim Speaker-Slam in Wien gelungen ist. Erst fragt er das Publikum nach dem Daumen, dann nach dem Smartphone, das natürlich jeder in der Tasche hat. Und dann erzählt er den Zuschauern, dass jeder von ihnen da unten im Saal heute schon zweimal einen Daumen-Marathon auf dem Display gelaufen ist. Das ist erst mal lustig, aber auch ein bisschen ernst, denn jeder weiß, wie viel Zeit er auf dem Gerät verplempert. Damit ist Michael Merkl bei seinem Thema angekommen, er hat "Relevanz aufgebaut". Jetzt ist der Zeitpunkt für ein wenig "Tiefgang" - seine Botschaft.

In Wien hat die Jury ihn zum Sieger ausgerufen. "Ich habe mein Leben lang auf so etwas hingearbeitet", sagt Michael Merkl. Er will sein Ziel, sich als Profi-Redner zu etablieren, unbedingt weiterverfolgen - ganz fokussiert. Eine wichtige Voraussetzung dafür hat er offenbar im Blut. Während anderen allein die pure Vorstellung, vor Publikum sprechen zu müssen, Schweißperlen auf die Stirn treibt, sagt er: "Ich fühle mich großartig auf der Bühne".